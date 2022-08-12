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Спорт

Вже не смішно: непереможний Тайсон Ф'юрі приголомшив заявою у день народження

17:31 12 серпня 2022
Тайсон Ф&#39;юрі

Чемпіон світу за версією WBC, непереможний британець Тайсон Ф'юрі, який кілька днів тому заявив про повернення на ринг, у день свого 34-річчя оголосив про… завершення кар'єри. Вкотре вже…

«Щиро дякую всім, хто протягом років впливав на мою кар'єру, — написав Тайсон Фьюрі у своєму Twitter. — Після довгих важких розмов я нарешті вирішив піти. На свій 34-й день народження я кажу: «Щасливого шляху».

Хочу подякувати тим, хто зробив цей шлях особливим: Френк Уоррен, BT Sport, тато, Спенсер Браун, Стів Іган, ESPN, WBC, Top Rank, Джиммі Геррінгтон, Енді Лі, Айзек Лоу, Бен Девісон, Крістіан Блек, Тім Оллкок, Роберт Девіс, Шейн Ф'юрі, Х'ю Ф'юрі, Джеймс Уорд. Вибачте, якщо когось забув, можна багатьох назвати. Велика подяка дружині Періс, яка підтримувала мене більше за інших. І дякую тобі, Боже. До зустрічі по інший бік, бродяги. 2008--2022″ .

Нагадаємо, що Циганський король, який погнався у п'яному вигляді за таксистом у Каннах, за роки професіональної кар'єри провів 33 бої, відсвяткувавши 32 перемоги (23 з них — нокаутом) і один поєдинок завершивши внічию. Рік тому британець став батьком вшосте.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі оголосив про відхід з професіонального боксу після дострокової перемоги над Ділліаном Уайтом.

Фото Top Rank, Instagram

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