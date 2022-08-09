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Спорт

Його били Кличко та Усик: Ф'юрі назвав боксера, заради якого готовий повернутися в ринг

10:05 9 серпня 2022
Тайсон Ф&#39;юрі

Володар чемпіонського поясу WBC, непереможний британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, який уклав парі на божевільну суму з ютубером-боксером, занудьгував на пенсії та рветься назад у ринг.

Циганський король, який оголосив про завершення кар'єри після перемоги над Ділліаном Уайтом, хоче ще одного бою зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою, про що висловився публічно. «У мене повідомлення для Дерека „Гівнюка“ Чісори. Ти втікаєш від трилогії. Називаєш себе „Війна“, але насправді маєш називати себе „Курча“, тому що тікаєш від трилогії та найбільшого чека у своїй кар'єрі. Підпиши бісів контракт!» — звернувся до свого можливого суперника Тайсон на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Ф'юрі вже двічі перемагав Чісора — у 2011-му одноголосним рішенням суддів, а у 2014-му після відмови суперника продовжувати поєдинок у 10-му раунді. До речі, били Дерека й українські суперважковаговики — і Віталій Кличко в 2012-му, і Олександр Усик у 2020-му тріумфували одноголосним рішенням суддів.

Відеоогляд бою Ф'юрі — Чісора 2 (2014 рік)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі назвав головну умову для повернення в ринг.

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