«Ваш родич потрапив у біду»: поліцейські затримали зухвалу шахрайку, яка нахабно обманювала українців

Однією з найпопулярніших схем шахраїв залишаються телефонні дзвінки, під час яких аферисти повідомляють людям, що їхній близький потрапив у біду й терміново потрібні гроші, щоб йому допомогти.

Днями поліцейські затримали жінку, яка дзвонила постраждалим та виманювала у них гроші, які надалі приходив та забирав її спільник.

Як повідомили у столичній поліції, у липні цього року правоохоронці затримали чоловіка, який під приводом допомоги потерпілому родичу виманював у постраждалих, зокрема людей похилого віку, гроші. Тоді суд обрав йому на час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході оперативного відпрацювання поліцейські вийшли на спільницю фігуранта. Жінка безпосередньо дзвонила потерпілим і розповідала, що їхній родич потрапив у біду. Після цього вона повідомляла, що для лікування потрібна певна сума, за якою надалі приходив 34-річний затриманий.

Жінку затримали в Одесі. В її будинку виявили мобільні телефони, ноутбуки, сім-картки та гроші.

Фігурантка — 30-річна уродженка Рівненської області. Їй загрожує до трьох років ув'язнення.

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