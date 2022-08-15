39.17 / 40.03 39.78 / 40.94
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Бажаю кожному зраднику таку дружину, як Корольова»: рашистські ЗМІ висміюють співачку, якій зрадив путініст Тарзан

22:29 15 серпня 2022
Тарзан та Корольова

Поки уродженка Києва Наталя Корольова продовжує вперто не помічати війну в Україні та спокійно проживати у Москві, кремлівські журналісти досі перемивають їй кісточки через зраду чоловіка Тарзана. Днями «Стархіт» опублікував інтерв’ю психологині Ліни Діанової, яка розібрала стосунки зіркової пари та відповіла на запитання, чому співачка вибачила чоловіка.

«Наталя явно поводиться як мати, яка вибачила дитину за невелику помилку. Вона перебуває в материнській позиції стосовно Тарзана. До речі, такі матусі часто прощають своїх хлопчиків, бо мають багато влади у стосунках і взагалі впевнені, що хлопчики нікуди від них не дінуться. Це справді часто так, якщо тільки хлопчики не виростають. Вона його виправдовує, як дитину, — вважає Діанова. — Сергію Глушко (так насправді звати Тарзана. — Авт.) пощастило, мовляв, не кожна прислухається до невірного чоловіка та продовжить бути разом із ним. Хочеться кожному зраднику побажати таку дружину».

На відміну від мовчунки Корольової, Тарзан відкрито підтримує так звану «спецоперацію» владіміра путіна та геноцид українського народу. Цього тижня на своєму концерті українська співачка Ірина Білик назвала його г*мном. З нею на сцені в той час перебувала мама Наталі — Людмила Поривай. Почувши ці слова на адресу зятя, вона аплодувала та зізналася, що, на відміну від своєї доньки, усім серцем переживає за рідну Україну.

Читайте також: Повністю голі, з переплетеним волоссям: наречена-стриптизерка завдала удару Корольовій та Тарзану

336

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

окупована ЗАЕС

«Людину замотали в харчову плівку, облили водою та катували струмом»: мешканка Енергодару про те, що відбувається в окупованому місті

«Насті недовго залишилося»: у зникненні чоловіка Заворотнюк побачили поганий знак

«Насті недовго залишилося»: у зникненні чоловіка Заворотнюк побачили поганий знак

Мурат із нареченою

«Нехай приїздить, не страшно»: наречена Мурата відреагувала на можливий приліт до Туреччини красуні Ані Лорак

Гроші

Частині пенсіонерів додадуть до виплат по 660 гривень: хто може розраховувати на збільшення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту