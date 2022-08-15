«Бажаю кожному зраднику таку дружину, як Корольова»: рашистські ЗМІ висміюють співачку, якій зрадив путініст Тарзан

Поки уродженка Києва Наталя Корольова продовжує вперто не помічати війну в Україні та спокійно проживати у Москві, кремлівські журналісти досі перемивають їй кісточки через зраду чоловіка Тарзана. Днями «Стархіт» опублікував інтерв’ю психологині Ліни Діанової, яка розібрала стосунки зіркової пари та відповіла на запитання, чому співачка вибачила чоловіка.

«Наталя явно поводиться як мати, яка вибачила дитину за невелику помилку. Вона перебуває в материнській позиції стосовно Тарзана. До речі, такі матусі часто прощають своїх хлопчиків, бо мають багато влади у стосунках і взагалі впевнені, що хлопчики нікуди від них не дінуться. Це справді часто так, якщо тільки хлопчики не виростають. Вона його виправдовує, як дитину, — вважає Діанова. — Сергію Глушко (так насправді звати Тарзана. — Авт.) пощастило, мовляв, не кожна прислухається до невірного чоловіка та продовжить бути разом із ним. Хочеться кожному зраднику побажати таку дружину».

На відміну від мовчунки Корольової, Тарзан відкрито підтримує так звану «спецоперацію» владіміра путіна та геноцид українського народу. Цього тижня на своєму концерті українська співачка Ірина Білик назвала його г*мном. З нею на сцені в той час перебувала мама Наталі — Людмила Поривай. Почувши ці слова на адресу зятя, вона аплодувала та зізналася, що, на відміну від своєї доньки, усім серцем переживає за рідну Україну.

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