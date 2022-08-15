Мама Наташі Корольової зробила заяву на концерті Ірини Білик у США

На благодійному концерті Ірини Білик у Майамі (США) на сцену несподівано вийшла мати Наташі Корольової, яка мовчить про війну в Україні, Людмила Поривай. Жінка давно мешкає в Америці. 76-річна Людмила вийшла з українським прапором та звернулася до публіки українською мовою.

Вона засудила вторгнення росії в Україну й запевнила, що всім серцем зі своєю країною, де мешкають її близькі родичі. Відео Поривай опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

«Я дуже переживаю. У мене всі рідні — моя сестра, мої онуки, мої племінники — в Україні. І я серцем і душею з ними щодня, кожної секунди. Слава Україні!» — сказала зі сцени Людмила.

У відповідь Білик обійняла Поривай. Також Ірина не дотримала емоцій, згадавши про чоловіка Королеву путіністу Тарзана, який підтримав війну проти України. Білик назвала його гоном.

Сама Корольова жодного слова не говорить про війну, вона неодноразово відвідувала окупований Крим.

На Корольову, як і на багатьох інших російських артистів, чекають міжнародні санкції. Ініціатором стало Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), яке включило путіністів до списку кандидатів на міжнародні санкції.

Раніше Ірина Білик різко висловилася про Ігоря Ліхуту та Таїсію Повалій, яка продовжує виступати в росії.

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