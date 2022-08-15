Служив режиму путіну з 2014 року: у Харкові затримано коригувальника вогню ворога

У Харкові, який щодня страждає від ворожих «прильотів» по об'єктах цивільної інфраструктури, патрульні поліцейські затримали ймовірного коригувальника ворожого вогню. Про це у мережі повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Примітно, що затримання відбулося під час дії комендантської години, коли правоохоронці мають зупинити на вулиці будь-кого для перевірки документів, зокрема, й спеціальної перепустки, яка дає право перебувати на вулиці у заборонений час.

Саме так патрульні виявили в телефоні порушника листування, яке може свідчити про співпрацю з російською федерацією, — з фото об'єктів критичної інфраструктури, місць влучань ворожих снарядів та позицій наших захисників.

Фрагмент листування

«Все це відправлялося контакту з орди мордора», — уточнив Білошицький.

А більш детальна перевірка особи порушника показала, що чоловік демонстрував свою прихильність російським загарбникам ще з 2014 року.

Нині зі зловмисником працюють відповідні служби.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині контррозвідники та слідчі СБУ затримали агента фсб, який збирав розвіддані щодо функціонування аеродромів та об’єктів Придніпровської залізниці.

Фото Патрульної поліції

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