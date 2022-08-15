Окупанти знову обстрілюють Харків, є постраждалі

Після нічних обстрілів російські війська знову відкрили вогонь у Харкові. Обстріляли Салтівський район міста, де раніше російську авіабомбу зняли прямо з даху багатоповерхового будинку.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Увага, мешканці Салтівського району, перебувайте в укриттях!» — написав він.

У той же час мер міста Ігор Терехов у Telegram повідомив, що двоє мешканців міста отримали поранення.

"Обстріл Салтівського району. Двоє поранених. Знову поряд із зупинкою громадського транспорту", - написав він.

Терехов додав, що у Салтівському районі також під обстріл окупантів потрапив дев'ятиповерхівка.

«Приліт на дах, попередньо без жертв. Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними», — додав він.

Нагадаємо, під час ракетних ударів по Харкову 20 липня загинули 13-річний хлопчик та подружня пара. Вони також перебували на зупинці громадського транспорту.

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