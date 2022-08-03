Щиро «симпатизував» путіну: у Дніпрі співробітник охоронної фірми передавав ворогові дані про важливі об'єкти та бійців тероборони

Нещодавно українські правоохоронці затримали коригувальника ракетних ударів ворога по аеропорту Кривого Рогу, і ось новий «улов» — контррозвідники та слідчі СБУ у Дніпропетровській області затримали агента фсб, який приховано збирав розвіддані щодо функціонування аеродромів та об’єктів Придніпровської залізниці на території регіону. Також його цікавила інформація щодо місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і територіальної оборони, зазначає прес-служба СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, зібрані відомості зловмисник передавав представнику російських спецслужб через закриті канали зв’язку і у своїх «звітах» детально описував кожен об’єкт із прилеглою територією і вказував його координати з фото- і відеофіксацією.

Отриману інформацію окупанти використовували для планування вчинення диверсій і масованих артилерійських обстрілів по критичній інфраструктурі регіону.

У поле зору спецслужби зрадник, який до речі, виявився працівником однієї з приватних охоронних фірм Дніпра, потрапив через свої радикальні прокремлівські погляди, які намагався нав’язати землякам. Після початку повномасштабної агресії рф він був завербований кадровим співробітником фсб, отримавши «пропозицію» щодо співпраці з окупантами через месенджер власного телефону.

Під час обшуків правоохоронці виявили у затриманого засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Наразі йому вже повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на ворога працював і знаменитий український важкоатлет, чемпіон світу та Європи серед юніорів, учасник двох Олімпійських ігор Геннадій Красильников — його викрили після ударів ворога по Чугуєву на Харківщині.

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