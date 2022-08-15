Впізнали по черепу: на Донбасі знищений «великий чин» з росії

На Донбасі, де сьогодні вночі знищили базу ПВК «Вагнер», було ліквідовано заступника голови Громадської палати Алтайського краю росії Євгена Новікова. Загинув він у Донецькій області, ймовірно, у липні, але тіло впізнали лише у серпні.

Тіло мають цього тижня доставити до Барнаула, пише altapress.ru.



«Як стало відомо, тепер алтайський громадський діяч офіційно визнаний загиблим. Його впізнали по черепу. Тіло Євгена Новікова мають доставити до Барнаула, похорон може пройти вже цього тижня», — сказано у повідомленні.



Видання повідомляє, що Євген Новіков поїхав до самопроголошеної «ДНР» у липні нібито з «гуманітарною» метою. У чому вона полягала, не повідомляється — швидше за все він допомагав бойовикам.



Згодом стало відомо, що він зник після обстрілу під Шахтарськом 10 липня, родичі почали його розшукувати.



Ліквідацію Новікова підтвердив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан («Штірліц»).



«…Його останки знайдені дуже неживими», — написав він.



Новіков був головою алтайської крайової організації «Російського союзу ветеранів Афганістану». Потім його чотири скликання поспіль призначали до громадської палати регіону.



Також Штірліц показав фото ще одного потенційного кандидата на «двохсоті» — горезвісного «кухаря путіна».

«Пригожин, на жаль, живий», — зазначає Штефан.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні майже 44 тисячі своїх військових.

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