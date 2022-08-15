Шотландія першою у світі зробила жіночі тампони та прокладки безкоштовними

У понеділок, 15 серпня, у Шотландії набув чинності закон, який зобов'язує державні та освітні установи безплатно надавати жінкам тампони та прокладки під час менструації. Це перша подібна загальнонаціональна програма у світі. Шотландська влада почала готуватися до її реалізації з 2017 року. Уряд вклав у неї понад 27 мільйонів фунтів (близько 32 мільйонів євро).

Тепер по всій Шотландії відкриваються понад тисячу пунктів з безплатними засобами жіночої гігієни. Їх можна знайти через спеціальний мобільний додаток PickupMyPeriod.

«Забезпечення вільного доступу до засобів особистої жіночої гігієни є фундаментально важливим для підтримки рівності та почуття власної гідності людини. Воно усуває фінансові бар'єри», — з гордістю заявила секретар зі соціальної справедливості уряду Шотландії Шона Робісон.

Схожі програми, повідомляє CNN, реалізуються нині в інших країнах, але поки що вони поширюються лише на студенток. У Франції у гуртожитках з минулого року встановлено автомати з безплатними тампонами та прокладками. У Новій Зеландії студентки також можуть отримати під час менструації ці засоби безплатно.

У Канаді, Австралії, Індії, Кенії, кількох американських штатах на прокладки та тампони знижено податки, що дозволило суттєво знизити ціну на них.

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