Тарас Тополя з передової розповів про неминучість війни та розмову із Зеленським

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який з перших російського вторгнення до України вступив до ЗСУ і став парамедиком, поділився подробицями служби на лінії вогню, зустрічі із Зеленським та розповів про найстрашніший день на передовій.

За словами музиканта, найстрашнішим виявився день, коли місце їхньої дислокації обстріляли з мінометів. Тоді Тарас і побратими дивом залишилися живими. Але серйозних поранень уникнути не вдалося.

«Мабуть, той день, коли нам розвалили з мінометів місце нашої дислокації. У нас відірвало ногу нашому побратиму. І ми займалися тим, що рятували йому життя. Але це було, прямо…» — розповів Тарас Тополя в інтерв'ю «Слава+».

Він захопився нашими мужніми захисниками, їхньою мотивацією. Каже, що сам переживає змішані почуття — злість та помста, патріотизм та почуття справедливості.

«Я не можу сказати, що якесь одне відчуття. По-перше, тут залежить від ситуації. Мабуть, найсильніше відчуття, яке не тільки я, а й багато моїх друзів відчували тут, це ненависть до росіян. В екстремальні моменти ти не мислиш філософськими категоріями, але якщо є момент видихнути і помислити, то, мабуть, найсильніше відчуття моє — це відновити справедливість. У мене загострене відчуття справедливості і воно полягає в тому, що таке нечесне. Україна має право на своє незалежне майбутнє, Україна має право на свою державу і українці не повинні вмирати. Це не правильно. І для того, щоб це майбутнє завоювати ми зараз тут і робимо свою справу», — сказав музикант.

Він також поділився, що нещодавно зустрічався із президентом Зеленським під час його візиту до Харкова. Деталі розмови Тарас розкривати не став. Каже, це не для дитячих вух.

«Я не можу це передавати, нас же діти дивитимуться. Ми обговорили різні деталі, нюанси. Я буквально 30 хвилин як виліз із машини, був стомлений, але намагався по-чоловічому зарядити. Дати сили та впевненості», — сказав Тарас.

Він вважає, що уникнути цієї війни було неможливо. Від північних сусідів можна очікувати всього, навіть абсурдних і нелогічних кроків. Але Тополя впевнений, що Україна переможе і незабаром поверне свої території.

Нагадаємо, дружина Тараса Тополі співачка Alyosha із трьома дітьми виїхала до США, де проживають родичі музиканта. Олена (справжнє ім'я артистки) бере участь у благодійних проектах на підтримку України. На одному із таких заходів вона пояснила, чому підтримала рішення чоловіка взяти до рук зброю.

Фото instagram.com/tarastopolia

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