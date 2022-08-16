Верховна Рада підтримала надання одноразової грошової виплати у разі інвалідності чи смерті через війну. Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.



Йдеться про осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, працівників об'єктів критичної інфраструктури та журналістів, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків у період дії воєнного стану.

Виплати встановлюються у разі:



- встановлення І групи інвалідності — у розмірі 800 000 гривень;

- встановлення ІІ групи інвалідності — у розмірі 500 000 гривень;

- встановлення ІІІ групи інвалідності — у розмірі 200 000 гривень;

- втрати працездатності без встановлення інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) — у розмірі 100 000 гривень;

- загибелі (смерті) — у розмірі 1 000 000 гривень;



Джерелом фінансування зазначених виплат буде резервний фонд державного бюджету.

Раніше в Україні змінили правила виплат військовим.

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