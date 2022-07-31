В Україні змінили правила виплат військовим: кого це стосується

В Україні змінили правила виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям. Законопроєкт № 7415 «Про внесення змін до статті 16−3 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“ (щодо окремих питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги)» Верховна Рада ухвалила в цілому. Рішення підтримали 283 нардепи.

Так, законопроєкт передбачає збільшення встановленої законодавством одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, військовозобов’язаному або резервісту, якщо після первинного встановлення інвалідності йому згодом встановлять вищу групу інвалідності. У такому разі йому доплатять різницю між передбаченою для його групи сумою та коштами, які він отримав раніше.

Це питання регулюється постановою Кабміну від 25 грудня 2013 року № 975. Йдеться про такі суми:

1. Для військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок зазначених причин, у розмірі:

- 400-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів I групи (у 2022 році — 992 400 гривень);

- 300-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів II групи (744 300 гривень);

- 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів III групи (620 250 гривень).

2. Для військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), інвалідність якого настала в період проходження військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби:

- 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів I групи (297 720 гривень);

- 90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів II групи (223 290 гривень);

- 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів III групи (173 670 гривень).

3. Для військовослужбовця строкової служби, військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідність якого настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової служби, військовозобов’язаному чи резервісту під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період строкової військової служби, проходження таких зборів, служби у військовому, у розмірі:

- 120-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів I групи (297 720 гривень);

- 90-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів II групи (223 290 гривень);

- 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — для інвалідів III групи (173 670 гривень).

4. У разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня втрати працездатності, який установлюється медико-соціальною експертною комісією, у розмірі, що визначається у відсотках від:

- 70-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності, — військовослужбовцю, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також особі, звільненій з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби;

- 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності, — військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також особі, звільненій із строкової військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, пов’язаних з проходженням військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її із строкової військової служби;

- 50-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлено ступінь втрати працездатності, — військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, який отримав поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності в період проходження зборів чи служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення таких зборів чи виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві.

Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада скасувала обов’язок виплати зарплатні мобілізованим працівникам.

Про майнові права ченів родини загиблого військовослужбовця читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: Які майнові права мають члени сім’ї військовослужбовця у разі його загибелі: поради адвоката.

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