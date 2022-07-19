Які майнові права мають члени сім’ї військовослужбовця у разі його загибелі: поради адвоката

На жаль, непоодинокими є випадки, коли до адвокатів по допомогу звертаються члени сім’ї військовослужбовців, що віддали своє життя задля захисту України. Більшість озвучує один і той самий запит: «Що мені тепер робити?». На жаль, повернути близьку людину не під силу нікому, але можна дати пораду, як убезпечити себе та дітей загиблого принаймні в майнових питаннях. Детальніше про це розповіла голова Комітету з сімейного права НААУ Анна Гаро:

«Члени сім’ї загиблого можуть розраховувати на спадщину. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Для отримання спадщини необхідно звернутись до нотаріуса для відкриття спадкової справи. В умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини. Суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його родини.

Сім’ям загиблих осіб виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів (члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця). Члени сім'ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці — відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Члени сім’ї померлого вважаються такими, що перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. Якщо сім’я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника, пенсія призначається: непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби. Для батьків і дружин (чоловіків) окремих категорій загиблих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим законом Кабінет Міністрів України може встановлювати інші умови призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника".

Крім виплат, родині загиблого військового законом передбачені пільги.

«Це безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів, першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, — продовжує Анна Гаро. — Крім того, надається 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи, щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів. Переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації. Отримати безоплатну правничу допомогу військовослужбовці та члени їхніх родин можуть в рамках проєкту „Волонтерський рух адвокатів ЗСУ“ (адвокати ЗСУ)».

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