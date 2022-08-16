«Продав Україну за 20 тисяч рублів»: суд виніс вирок зраднику з Житомирщини

Корольовський районний суд Житомира виніс вирок місцевому жителю за державну зраду. Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

З матеріалів справи відомо, що чоловік після повномасштабного вторгнення окупантів почав через заборонену соцмережу «ВКонтакте» спілкуватись із громадянином рф. Останній дав завдання фотографувати залізничний міст через річку Уж у Коростені. За виконання представник ворога пообіцяв винагороду — 20 тисяч російських рублів. Того ж дня українець сфотографував міст на свій мобільний телефон та переслав фото до росії, розуміючи, що така інформація сприятиме розвідувально-підривній діяльності загарбника.

На судовому засіданні обвинувачуваний свою вину визнав повністю. Надав показання, що восени 2021 року, використовуючи соціальну мережу «Вконтакте», був запрошений у групу «д и н и к о». Адміністратором цієї групи став чоловік з міста Назарово, що знаходиться на території російської федерації. Зареєструвався начебто з метою спілкування. Після того як рашисти вторглися в Україну, у групі велися розмови щодо цієї події…

Зрештою зраднику присудили 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту його затримання — з 1 березня 2022 року.

А в Харкові нещодавно російського «крота» викрили в управлінні СБУ.

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