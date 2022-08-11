«Керувався ідеологією»: 12 років дали українцю, який воював проти ЗСУ на Херсонщині

В Україні продовжують притягати до відповідальності колаборантів та зрадників. Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Харцизька за державну зраду. Про це стало відомо із реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, перебуваючи на тимчасово окупованій території, він 25 лютого добровільно прибув до пункту збору мобілізованих терористичної організації «ДНР». Того ж дня вступив до її лав та до 28 березня брав участь у діяльності вказаної терористичної організації. Виконував обов`язки «солдата» в різних видах бою та формах його забезпечення проти Збройних Сил України. Крім того, чоловік забезпечував безпеку місць перебування збройних сил російської федерації та «ДНР» в населених пунктах Херсонської області, які ними захоплені під час повномасштабного вторгнення. Злочинну діяльність зрадника припинили наші бійці, які й взяли його у полон.

У суді обвинувачуваний свою винуватість визнав повністю, пояснивши, що керувався ідеологічним мотивом. Вироком суду йому призначено 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Раніше «ФАКТИ» писали про жителя Київської області, якого суд визнав винним у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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