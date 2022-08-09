Затримали «на гарячому»: у Харкові викрили російського «крота» в управлінні СБУ

На Харківщині, де нещодавно затримали харків’ян, які зливали рашистам позиції ЗСУ, на «гарячому» співробітники СБУ і прокуратури «вполювали» й колишнього посадовця Харківської міської ради, який був завербований кадровим співробітником фсб. В обмін за співпрацю ворог надав «кроту» гарантії безпеки для нього і його родини, якби рф вдалося захопити регіон, повідомляють у прес-центрі СБУ.

«Співпраця» полягала у передачі спецслужбам рф координатів об'єктів, де знаходиться особовий склад СБУ.

Згідно з даними слідства, за завданням ворога зрадник влаштувався на роботу в українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення росії.

Окупанти використовували отриману від нього інформацію для передислокації власних підрозділів з метою захисту їх від артилерійських ударів ЗСУ, планування диверсій, а також масованих артилерійських і прицільних ракетних обстрілів по стратегічних об’єктах міста.

«Наразі агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — повідомляють в Управлінні СБУ.

Нагадаємо, раніше двом колишнім українським суддям, жителям Макіївки та Новоазовська, було заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації.

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