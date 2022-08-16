На руках у мешканців столиці залишилися тисячі «стволів», виданих на початку війни, — начальник поліції Києва

В перші дні війни, коли ворог рвався до столиці, а в самому місті діяли ДРГ противника, поліція Києва видала громадянам більше 6,5 тисяч одиниць зброї.

Про це агенції «Інтерфакс-Україна» повідомив очільник столичної поліції Іван Вигівський та додав, що у березні вийшов наказ МВС про затвердження порядку отримання зброї і всім громадянам, кому зброя була видана, повідомили про необхідність прибути, отримати відповідні довідки — зброю взяли на облік. Із загальної кількості отриманою киянами зброї близько тисячі одиниць було повернуто, решта зараз знаходиться на обліку.

«Друга категорія — це зброя, яка видавалася не органами Нацполіції. Зараз стоїть питання створення єдиного реєстру обігу зброї, воно потребує законодавчого врегулювання, це дозволить зробити інвентаризацію зброї, яка знаходиться на руках у українців», — відзначив він та додав, що минулого року було зафіксовано 182 факти незаконного поводження зі зброєю, а цього року — вже 365 випадків.

За словами Вигівськго, це — значне зростання і проблема. Правоохоронці акцентують увагу на оперативній закупівлі зброї, якщо хтось її реалізує. Також вилучається трофейна зброя.

«Загалом з незаконного обігу за період війни ми вилучили 433 одиниці вогнепальної зброї, 11 гранатометів, 9 кулеметів, 187 автоматів, 145 пістолетів та більше 73 тис. боєприпасів, в том числі 212 гранат. У більшості випадків зброю вилучаємо на блокпостах», — підкреслив він.

Очільник поліції Києва вважає, що рішення про видачу зброї на початку широкомасштабної агресіх було правильним — це допомогло захистити столицю від ворога. У тому числій й від ДРГ ворога.

Іван Вигівський підкреслив, що наразі вкрай необхідним є регулювання обігу зброї та створення єдиного реєстру.

Нагадаємо, що територіальна оборона брала участь в боях під Києвом у лютому — березні 2022 року.

Ілюстративне фото зі сторінки Сил територіальної оборони ЗСУ

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