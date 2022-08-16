В Україні запрацював ще один важливий для водіїв сервіс

У Головному сервісному центрі МВС України, де раніше оновили сервіс «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу», повідомили про відновлення роботи ще одного сервісу — «Наявність номерних знаків».

«Cервіс „Наявність номерних знаків“ знову готовий вас радувати усіма можливими комбінаціями. Все у вільному доступі на нашому сайті http://surl.li/csely, — йдеться у повідомленні. — Знайдіть те єдине поєднання за допомогою кнопки „Числова комбінація“. І ви дізнаєтеся, у якому регіоні ваші цифри в наявності.

А якщо досі у роздумах — натискайте „Наявність в області“. Ви побачите всі номерні знаки та їхню вартість».

Водіям нагадали, що для вибору та оформлення номерних знаків жодних посередників непотрібно. Якщо представники сервісного центру МВС чи сторонні особи спонукають до надання їм «заохочення» за бажаний номерний знак, про це треба повідомляти в правоохоронні органи.

Раніше в МВС розповіли, що громадянам, які отримали в ЄС статус тимчасового захисту, офіційно дозволено, зокрема, користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а також отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.

Фото зі сторінки Головного сервісного центру МВС у соцмережах

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