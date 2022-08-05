Сервісний центр МВС запустив онлайн-калькулятор для автомобілістів: у чому переваги нової послуги
Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС України оновив сервіс «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу «(доступний за посиланням).
Про це йдеться у офіційному Facebook ГСЦ МВС.
Для того, щоб скористатися онлайн-калькулятором, у форму потрібно ввести тип та походження автомобіля, потребу в номерних знаках, а також необхідність вибору символів (за таке потрібно платити додатково).
Дізнатися, які податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку, можна окремо.
Нагадаємо, раніше в МВС України нагадали про новації процедури отримання посвідчення водія.19
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