38.55 / 39.72 38.82 / 40.22
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Сервісний центр МВС запустив онлайн-калькулятор для автомобілістів: у чому переваги нової послуги

18:26 5 серпня 2022
Нові авто

Головний сервісний центр (ГСЦ) МВС України оновив сервіс «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортного засобу «(доступний за посиланням).

Про це йдеться у офіційному Facebook ГСЦ МВС.

Для того, щоб скористатися онлайн-калькулятором, у форму потрібно ввести тип та походження автомобіля, потребу в номерних знаках, а також необхідність вибору символів (за таке потрібно платити додатково).

Дізнатися, які податки та збори та в якому розмірі сплачуються у кожному конкретному випадку, можна окремо.

Нагадаємо, раніше в МВС України нагадали про новації процедури отримання посвідчення водія.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Урожай огірків

Достатньо 1 таблетки, і огірки почнуть плодоносити рясно без зупинки: як правильно приготувати підживлення

руки

Зламав двері у туалеті ТЦ та зґвалтував неповнолітню: у Хмельницькому судитимуть 28-річного негідника

Сузір&#39;я Діви

На Дів чекає додатковий дохід, а на Стрільців — вигідна пропозиція: гороскоп на 5 серпня від Ірини Богдан

Пугачова та Галкін

У росії скоро не чекайте: Пугачова почала влаштовувати своїх дітей до школи в Латвії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту