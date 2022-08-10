Українське посвідчення у ЄС: що змінилося для водіїв

В країнах ЄС, де знайшли прихисток українці, які тікали від війни, раніше не було єдиних правил для водіїв, але бойові дії внесли свої корективи у законодавство. Зокрема, в Польші визнавали дійсними права, термін дії яких закінчився.

Як повідомляють в МВС України, наразі громадянам, які отримали в ЄС статус тимчасового захисту, офіційно дозволено:

користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;

користуватися посвідченнями водія старого зразка, оформленими кирилицею тепер можна без наявності завіреного перекладу або міжнародного посвідчення водія. Але все ж треба мати документ для підтвердження особи;

користуватися виданими вперше на 2 роки українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії (чинними є посвідчення водія, які не були обмінені з початку 2022 року, всі інші — підлягають обміну на території України);

отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення.

«Це значно полегшує навантаження на компетентні органи держав-членів ЄС, оскільки їм не доведеться обмінювати мільйони українських посвідчень водія», — йдеться у повідомленні.

Раніше в МВС повідомляли про поновлення роботи електронного кабінету водія (е-кабінету). Серед доступних зараз сервісів — страхування, перевірка транспортних засобів за VIN-кодом та персональними даними власника, а також замовлення витягу з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та перевірка історії транспортного засобу.

Фото Pixabay

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