Зеленський розповів, як можна завадити росії анексувати Херсон

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американській газеті The Washington Post, яке було опубліковано на сайті видання 16 серпня, відповів на запитання, як можна запобігти проведенню псевдореферендуму в Херсоні та завадити росії анексувати цю область. Зеленський заявив:

- Вони можуть використовувати лише сильні санкції. Тому що незаконний референдум та анексія Херсона, те, що росіяни планують зробити, є порушенням будь-якого… не хочу говорити про міжнародний закон, вони порушили його вже давно. В цьому немає сенсу. Але країни можуть відповісти, бо це вже є порушення кордонів. Вони можуть ввести обмеження. Наприклад, заборонити всім громадянам російської федерації в'їзд до країн Євросоюзу. Це добрі санкції. Думаю, дуже добрі та мирні.

У цих санкціях немає нічого, що позбавляє людину власності чи життя. Але я від початку говорив, що закриття кордонів є дуже важливою санкцією. Адже росіяни відбирають чужі території. Що ж, нехай вони живуть у своєму власному світі доти, доки не змінять свою філософію. Нехай інші країни закриють кордони для них та введуть ембарго на енергоресурси. Я впевнений, що все інше вдарить слабше. Наразі немає повного ембарго на енергоносії, і кордони відкриті.

Це дуже просто: ким би не були громадяни російської федерації — є ті, хто підтримує війну, і ті, хто проти — їхні діти за кордоном, вони навчаються у школах та університетах. Нехай повертаються до росії. У цьому немає нічого страшного… Не назавжди. Будь ласка, потім зможуть повернутись. Тоді вони зрозуміють. Зараз вони кажуть: «О, ми нічого не можемо вдіяти з цим, весь народ не може відповідати…» Може. Вони обрали цих людей, і вони не борються проти них, не сперечаються з ними, не обурюються. Росіяни, які публічно виступили проти війни, їх одиниці й вони вже сидять у в'язницях. Тож нехай росіяни повернуться додому, кожен повернеться до росії. Ви хотіли цієї ізоляції, хіба ні? Ви заявляєте усьому світу, що весь світ має жити за вашими правилами. Добре, тоді самі вирушайте додому і мешкаєте там за вашими правилами.

Що нам це дасть? Це єдиний шлях вплинути на путіна. Тому що він відчуває лише один страх — страх за своє життя. А його життя залежить від того, чи загрожує йому його населення, чи ні. Інших загроз для нього немає. Тому коли населення його країни почне чинити тиск на його рішення, тоді ми отримаємо результат. І війну буде закінчено. Це дуже зрозумілі та прості санкції. Вони не про гроші, не про газ і трубопроводи, не про те, чи взимку буде тепло в будинках у німців. Просто закрийте кордони на рік та побачите результат.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Латвія, Естонія та Литва наполягають на тому, щоб Євросоюз заборонив громадянам Росії в'їзд на свою територію.

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