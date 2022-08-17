росіяни зжерли б нас: Зеленський про те, чому на початку року влада мовчала про підготовку вторгнення рф

Президент Володимир Зеленський впевнений, що якби на початку року українцям стало точно відомо про підготовку вторгнення російського ворога, це призвело б до непоправних наслідків.

Про це він заявив в інтерв'ю WP, яке було опубліковано 16 серпня.

«Ви не можете просто сказати мені: «Слухай, ти маєш почати готувати людей зараз і сказати їм, що їм потрібно відкласти гроші, їм потрібно запастись їжею. Якби ми це — а цього хотіли деякі люди, яких я не називатиму, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни дійсно атакували, вони б нас захопили за три дня. Я не говорю, чия це була ідея, але в цілому наше внутрішнє почуття було вірним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають із країни», — заявив глава Української держави.

В результаті після нападу російського ворога частина наших людей поїхала, але більшість залишилася в Україні та воювала за свій дім. І хоч би як цинічно це звучало, вважає президент, ворога зупинили саме ці люди.

«Одна річ, коли хаос контрольований і це воєнний час — ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. І зовсім інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інститутів. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї — це вже велика війна для нашої країни», — впевнений український лідер.

Зеленського також запитали, чи вірив він сам у масштабну ескалацію, на що він відповів, що не міг уявити, що росіяни так мучитимуть людей і це їхня мета.

«Ніхто не вірив, що так буде. І ніхто цього не знав. А тепер усі кажуть, що ми вас попереджали, але ви попереджали загальними фразами», — нарікає Володимир Зеленський.

«Коли ми сказали, надайте нам конкретну інформацію — звідки вони приїдуть, скільки людей і так далі — у всіх було стільки ж інформації, скільки і у нас. І коли я сказав: „Добре, якщо вони йдуть звідси і тут будуть важкі бої, чи можемо ми отримати зброю, щоб зупинити їх?“ Ми її не отримали. Навіщо мені всі ці попередження? Навіщо мені зводити наше суспільство з розуму?» — пояснив глава Української держави.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю президент закликав країни світу зважитися на введення тотальних візових заборон для громадян росії, і це, на його думку, стане найкращою реакцією на підготовку росії до проведення псевдореферендуму в Херсоні і перешкодить росії анексувати цю область.

Фото Офісу президента

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