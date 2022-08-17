«Справжні терористи»: ворог завдав ударів по Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях, є потерпілі та руйнування (фото)

У ніч на середу, 17 серпня, окупанти випустили на Одещині дві ракети, знову влучивши у базу відпочинку.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Крім бази відпочинку, було знищено й кілька приватних будинків. За попередньою інформацією, поранення отримали троє людей. Рятувальна операція продовжується.

Влада зазначає, що ракетні удари по Одеській області були завдані під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні з 02:51 до 03:26.

Крім того, минулої ночі від обстрілів постраждав Миколаїв: дві ракети були випущені по Чорноморському національному університету імені П. Могили.

Наслідки обстрілу університету

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.



«Рашисти обстріляли в Миколаєві ще один університет — нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео та показував, що жодної військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. А сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які, прикриваючись своєю пропагандою, цинічно руйнують наші навчальні заклади. У момент обстрілу в університеті був тільки охоронець. На щастя, він не постраждав», — повідомив він.

В аудиторіях вилетіли вікна

Серйозно постраждали коридори та постать "покровителя" навчального закладу

Незважаючи на руйнування, будівля підлягає ремонту

Також вночі окупанти вкотре обстріляли два райони на Дніпропетровщині .

Ранок після обстрілу на Дніпропетровщині

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Уламки шиферу впали на авто у дворі

«Ніч була галасливою… Російська армія обстріляла два райони області — Нікопольський і Криворізький. Нікопольський атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено 6 приватних будинків, машини та газопровід. Люди цілі», — повідомив керівник обласної адміністрації.

По Червоногригорівській громаді росіяни направили 40 снарядів з «Градів». Пошкоджено місцеве підприємство та лінія електропередач. Потрапили російські снаряди і в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу — там утворилися вирви.

Свіжа вирва на трасі

Ділянка дороги залишається непроїзною

Обійшлося без загиблих та поранених.

По Криворізькому району ворог стріляв з «Ураганів», під удар потрапила і Широківська громада.

Зазначимо, що в Генштабі ЗСУ, звітуючи про ситуацію станом на ранок 17 серпня, повідомили також про обстріл зі ствольної артилерії населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, що межують з рф.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram