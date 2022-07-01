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Україна

Кількість жертв обстрілу курортної Сергіївки зросла до 19

12:21 1 липня 2022
будинок

У Сергіївці Одеської області, яка вночі потрапила під ракетний удар рашистів, рятувальники продовжують розбирати завали у зруйнованій дев'ятиповерхівці. Знайшли ще кілька тіл. На даний момент відомо вже про 19 загиблих та 38 постраждалих, повідомив голова обласного главку ДСНС Сергій Крук.

«На даний момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей», — написав він у соцмережі.

Будинок повністю пошкоджено з одного боку, знищено плити на поверхах.

За інформацією Telegram-каналу Одеса INFO, вдалося врятувати 8 осіб, з них трьох дітей та вагітну жінку.

Пошук тіл завершено. Загалом у дев'ятиповерхівці проживало 150−160 осіб.

У квартирах є загиблі тварини, переважно кішки, чути гавкіт собак.

На базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі загинуло 2 особи, з них 1 дитина, хлопчик 12 років, ще 5 травмовано. Під завалами залишається 3 людей, серед них двоє дітей.

Повідомляється, що три борти ВКС РФ Ту-22м3 (20840, 20841, 20842), що вилетіли з району Волгоградської області, рухалися у бік Криму. Подолавши приблизно 1200 км, перебуваючи над західним берегом півострова, здійснили 3 пуски ракет Х-22/Х-32 у напрямку Білгород-Дністровського району, пише Одеса INFO.

Роботи на місці удару продовжуються.

Нагадаємо, вчора російських окупантів змусили піти з острова Зміїний, повідомлялося, що Одеська область повністю звільнена від російських військ.

Фото ДСНС

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