ЗСУ дають відсіч окупантам на всіх напрямах, проте загарбники ще не готові до чергового «кроку доброї волі», тому здійснюють дистанційне мінування ймовірних шляхів наступу Сил оборони України. Про таке Генеральний штаб ЗСУ повідомляє станом на початок 175-ї доби повномасштабного вторгнення рашистів.

Зокрема, на Харківському напрямку ворог нині намагається вести наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Там же окупанти дистанційно мінують місцевість — цього разу біля Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку наступальні плани ворога було зірвано в районі Богородичного, а поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої ще тривають.

На Краматорському напрямку ворог вів повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного окупанти вирішили перейти в наступ, зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії ще тривають.

На Авдіївському напрямку ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки та Опитного, а в районі Опитного намагається вести штурмові дії, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав авіаударів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.

Окупанти замінували місцевість в районах Інженерного та Українського, а в районі Білогірки завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої.

«Українські воїни добряче прорідили порядки російських загарбників та змусили ворога тікати», — констатують у Генеральному штабі.

У свою чергу, в Інституті вивчення війни вважають, що окупанти зараз починають три наступальні операції — навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька. При цьому наземні атаки у бік Сіверська та Слов'янська не припинилися.

У районі Мазанівки російські війська відступили після ще одного штурму, проте на лінії Ізюм-Слов'янськ у районі парку «Святі гори» українські військові могли просунутися. Сильні обстріли кордону Харківської та Донецької областей продовжуються. ЗСУ відкривають вогонь у відповідь, щоб пошкодити російські лінії зв'язку, зокрема, відомо про пошкодження залізничного мосту біля Грушівки.

Крім того, з боку окупованого Донецька ворог частково успішно атакував у бік Новомихайлівки. Бойові дії тривають.

На Півдні України біля Новогригорівки окупанти відступили після спроб покращити позиції, також безуспішними були спроби в районі Білогірці та розвідка боєм в Осокорівці. Зазначається, що росгвардійців та чеченців дедалі частіше передислокують на Херсонщину, щоб відловлювати дезертирів. Українські сили продовжили завдавати підтверджених ударів по російським складам боєприпасів та опорним пунктам, зокрема у Новопетрівці, Сухому Ставку, Максимівці.

Нагадаємо, президент Зеленський пояснив, чому на початку року влада мовчала про підготовку вторгнення рф.

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