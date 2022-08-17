Новий жарт Ілона Маска розбурхав футбольних уболівальників у Європі

Увечері 16 серпня найбагатша людина у світі Ілон Маск справив ефект бомби, що вибухнула, у футбольному світі. Американський мільярдер написав у Twitter, що купує футбольний клуб «Манчестер Юнайтед». Це один із найвідоміших клубів не тільки в Європі, а й у світі. Незважаючи на серйозні труднощі, які останнім часом мають «Червоні дияволи», їх продовжує підтримувати багатомільйонна армія вболівальників. «МЮ» коштує зараз 2 мільярди доларів.

Твіт Маска миттєво розлетівся по соцмережах, футбольних форумах та ЗМІ. За лічені години під ним з'явилося понад 300 тисяч лайків.

Однак Ілон після цієї сенсаційної заяви надовго замовк. Журналісти кинулися за коментарями до адміністрації клубу та його нинішніх власників — родини Глейзер із США. Домогтися якоїсь інформації не вдалося.

І тоді ті, хто не піддався ейфорії, почали висловлювати сумніви. Вони стверджували, що Маск пожартував. Як доказ своєї версії наводили інші подібні заяви Ілона. Взяти хоча б його намір придбати Twitter за 44 мільярди доларів. Зараз Маск каже, що не збирався всерйоз набувати цієї інтернет-компанії. Керівництво Twitter так не думає і позивається з мільярдером, сподіваючись зобов'язати його закрити угоду.

Також увагу скептиків привернув той факт, що про купівлю «МЮ» Ілон заявив, як би мимохіть. Спочатку він твітнув: «Я підтримую ліву половину Республіканської партії та праву половину Демократичної партії». А потім додав: «І ще — я купую „Манчестер Юнайтед“. Не дякуйте». Знаючи Маска, можна сміливо припустити, що про свої політичні погляди він пожартував. А для тих, хто не зрозумів його гумор, видав ще й футбольний жарт.

Через деякий час Ілон зізнався, що написав із приводу футбольного клубу не всерйоз. «Я жодних спортивних команд не купую», — наголосив Маск.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найбагатша людина у світі живе у маленькому будинку, який він купив за 45 тисяч доларів.

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram