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Події

ЗСУ знову вдарили по Новій Каховці після знищення бази рашистів (фото, відео)

17:13 17 серпня 2022
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Вранці в середу, 17 серпня, Збройні сили України ліквідували у тимчасово окупованій Новій Каховці базу орків разом із рашистами, які там перебували.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

«За попередньою інформацією, це відеопідтвердження точного „паління у невстановленому місці“, яке знаходиться у Новій Каховці», — зазначили у Страткомі.

Повідомляється, що разом із технікою було знищено щонайменше 15 загарбників. Ще стільки ж окупантів рф отримали поранення внаслідок удару ЗСУ.

 

Вдень 17 серпня міські пабліки почали писати про нові вибухи.

 



За інформацією жителів міста, після вибухів у небо почав здійматися дим. Окупаційна влада поки що ніяк не коментує новий удар по місту.

«Повідомляють, що приліт за містом, швидше за все в ліс. Чекаємо ще на інформацію», — пишуть місцеві жителі в соціальних мережах.

Нагадаємо, що вибухи лунали в Новій Каховці і 18 липня — удару було завдано з метою знищення складів ворожих боєприпасів. Звуки «феєрверків» було чутно з боку розташування російської військової зброї, боєприпаси здетонували, а «снаряди зі складів летіли на всі боки».

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