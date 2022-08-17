Загинули полковник і два майори путінського ФСБ: українські військові знищили командний пункт рашистів у Макіївці

Українські артилеристи, ймовірно, з використанням установок HIMARS, здійснили дуже успішний обстріл командного пункту російської армії у Макіївці Донецької області. Внаслідок цього удару загинули не лише командири низки підрозділів, а й офіцери ФСБ, повідомляє 24 канал.

Ймовірно, командний пункт, який став мішенню, раніше передислокували з Донецька після отримання Україною далекобійних систем залпового вогню. Є дані, що саме в цьому КП знаходився штаб, який координував наступальні дії загарбницького війська у напрямку Авдіївки та Пєсков.

Як зазначили в українських спецслужбах, було знищено щонайменше 70 окупантів.

Російські джерела підтверджують загибель 15 осіб, проте ця цифра може бути більшою, оскільки стан поранених медики оцінюють як тяжкий. Наразі деяких офіцерів збираються евакуювати до росії, але не всі з них транспортабельні, а в лікарнях Макіївки, Донецька та інших сусідніх міст немає потрібних медикаментів та апаратури.

Нагадаємо, на початку серпня у США оголосили про підготовку нової партії зброї та боєприпасів для ЗСУ, що дозволить не знижувати активність ударів по позиціях ворога.

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