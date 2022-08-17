«Спочатку його не взяли, бо 50 років — це багато»: на війні загинув брат екснардепа

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув рідний брат народного депутата Верховної Ради України VIII скликання Григорія Шверка. Павло Шверк воював стрільцем 3-ї роти 204-го батальйону 241-ї бригади. Трагічну новину колишній нардеп повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Під Бахмутом загинув мій молодший брат Паша. У грудні у Києві ми відзначили його п'ятдесятиріччя, а в лютому він прийшов добровольцем до тероборони Голосіївського району. Спочатку його не взяли — п'ятдесят це багато. Він став приходити до них щодня разом із дружиною Оксаною та готував їм їжу. Серед нас він один умів і любив готувати. Через якийсь час йому сказали: „Чорт із вами!“ — і зарахували до штату на кухню. Потім Пашу перевели до стрільців. Вони спочатку базувалися у Києві, а потім поїхали на Донбас».

У повідомленні про смерть написано, що боєць Павло Шверк загинув під артилерійським обстрілом.

«Він не був військовим, від слова зовсім: єдине, з чим він воював, це з моїми зайвими кілограмами. Він був веселий, добрий і життєрадісний. Головною тамадою на всіх сімейних заходах. Коли я обігравав його на більярді, він казав: «Я молодший, у мене ще є час для тренувань».

Нагадаємо, 17 вересня 2015 року Григорій Шверк став народним депутатом України за списком партії «Блок Петра Порошенка» після дострокового припинення повноважень народних депутатів від однойменної фракції у парламенті Михайла Гвоздєва та Романа Насірова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, під час виконання бойового завдання загину один з найкращих пілотів України Антон Листопад. За день до загибелі льотчик отримав орден «За мужність».

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