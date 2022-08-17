Погрожував вбити та зґвалтував: на Волині 49-річний чоловік познущався з молодої дівчини

У Ковелі Волинської області судитимуть 49-річного чоловіка за зґвалтування та загрозу вбивством, повідомили в обласній прокуратурі.



«Ковельська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зґвалтування 49-річним мешканцем одного з сіл Головненської територіальної громади 18-річної односельчанки, заподіяння їй тілесних ушкоджень та загрози потерпілій вбивством», — йдеться у повідомленні.



Слідство встановило, що пізно ввечері 19 червня 2022 року чоловік у районі підприємства, що не працює, напав на дівчину та, погрожуючи вбивством, зґвалтував її.



Наступного дня ґвалтівника затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на шістдесят днів без можливості внесення застави.



Незабаром обвинувачений постане перед судом.



Нагадаємо, у Хмельницькому хлопець задушив, а згодом зґвалтував 16-річну дівчину. У місті також судитимуть місцевого мешканця за зґвалтування неповнолітньої.

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