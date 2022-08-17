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Суспільство та люди

Лондонська фірма подарує українцям тисячі мобільних телефонів на сонячних батареях

19:43 17 серпня 2022
Лондонська фірма подарує українцям тисячі мобільних телефони на сонячних батареях

Технологічний гігант DADEX. подарує 20 000 мобільних телефонів на сонячних батареях українцям, які відчувають нестачу електрики.

Крешімір Мостарчич, бренд-менеджер DADEX, під час прес-конференції в УКРІНФОРМ зазначив: «Весь світ місяцями спостерігав за стражданнями українського народу. Україна дає потужну відсіч, але весь цивілізований світ стурбований сьогоденням і майбутнім України».

Дивлячись відео та фото з соцмереж і на телебаченні, розуміючи, як страждають люди, його колеги почали збирати фінансові пожертви для українців.

А далі втрутився їх роботодавець DADEX, який вирішив подарувати Україні необхідне обладнання: спеціальні позашляховики, які дозволять дістатися до важкодоступних місць, особливо в наступаючий зимовий період, і мобільні телефони на сонячних батареях, які є продуктом DADEX і досі ще не були представлені на ринку.

«Близько 20 тисяч телефонів на сонячних батареях вартістю близько 5 мільйонів євро буде передано в Україну! Телефони на сонячних батареях можна використовувати для зв'язку в місцях, де немає електрики, оскільки вони живляться від сонця. Їм потрібно лише трохи часу, щоб увімкнутися і використовувати супутники для зв’язку», — сказав Мостарчич про сонячні стільникові телефони DADEX. І додав, що вони вже збираються і будуть доставлені в Україну на початку вересня.

Денис Тот, керівник DADEX у Східній Європі, наголосив, що представники компанії протягом останніх кількох днів відвідали Україну. Після розмов з мешканцями постраждалих районів компанія DADEX також подарує українцям 10 000 термоковдр, щоб які точно не будуть зайвими в холодну пору року.

Амбасадором цього соціально-відповідального проекту компанії в Україні є відома співачка Марія Бурмака. Марія була присутня на конференції, де підтримала ініціативу DADEX в Україні

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