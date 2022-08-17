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Події

«Це приниження всієї громади»: у Йорданії пошкодили портрет Кобзаря

22:00 17 серпня 2022
потрет Шевченка

Невідомі понівечили меморіальну дошку, присвячену видатному українському письменнику, поету та художнику у місті Амман. Про це повідомляє «Українська Хата» в Йорданії.

«Вандали розбили захисне скло та зіпсували портрет Кобзаря. Дошка розташована по вулиці Тараса Шевченка та була відкрита у 2014 році. Українці шанують свої національні символи та культурних діячів, одним із яких є Тарас Шевченко. Наша діаспора розцінює цей злочин, як факт приниження всієї української громади, що багато років проживає в Йорданії, а також прямим приниженням досягнень між українськими та йорданськими дипломатами».

Громадяська організація оголосила розшук тих, хто міг стати свідком злочину, просять повідомити про це Посольство України.

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