Збиралися коригувати вогонь пам'ятником Степану Бандері у Львові: СБУ затримала двох зрадників-путіністів

У Львові СБУ затримала двох колаборантів, які підтримали агресію росії проти нашої країни, переписувалися в соцмережах з бойовиками «ДНР». Крім того, вони мали коригувати ракетні обстріли міста.

Про це повідомили у СБУ.

Оперативники встановили, що, окрім поширення деструктивної пропаганди, один зі зловмисників надав координати, а згодом і мав коригувати здійснення ракетного обстрілу пам'ятника Бандері у Львові.

Слідчі СБУ повідомили колаборантам про підозру.

Нагадаємо, днями на Сумщині співробітники СБУ затримали двох російських агентів, які збирали інформацію про розміщення ЗСУ та загонів тероборони в області.

А у Харкові затримано інформаторів ворога, які збирали відомості про позиції українських бійців у Харківській області та передавали представникам росії через соцмережі.

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