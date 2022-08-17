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Погода

Грози та спека: якою буде погода в Україні до кінця серпня

7:45 18 серпня 2022
Соняшник у серпні

Примхлива погода, яка встановилася в Україні після Маковія, не поспішає залишати територію нашої країни. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру на найближчі дні.

У четвер, 18 серпня, грозові дощі можливі у центрі, сході, півдні та місцями на півночі країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півдні місцями стовпчики опустяться до позначок плюс 24, а от на сході та заході місцями повітря прогріється до 31 градуса тепла.

У п'ятницю, 19 серпня — Яблучний Спас. Цього святкового дня грози можливі у центрі, сході, місцями на півночі та півдні України, а також у Закарпатській області, швидкість вітру сягатиме близько 10 метрів за секунду. Вдень у Запорізькій області стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 24, а от у Закарпатській області повітря прогріється до 31 градусів тепла.

У суботу, 20 серпня, грозові дощі можливі на заході та місцями на півночі, сході, швидкість вітру близько — 10 метрів за секунду. Вдень у Закарпатській області стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 25, а от у Миколаївській області стовпчики термометрів досягнуть позначок 34 градуси тепла.

У неділю, 21 серпня, грози можливі практично у всіх районах країни, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у Закарпатській області стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 23, а от у Миколаївській області стовпчики термометрів досягнуть позначок 32 градуси тепла.

За словами заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені, у період з 22 по 25 серпня буде переважно суха та спекотна погода. Вона встановиться завдяки полю підвищеного тиску. Щоправда, 22 серпня у західних областях атмосферний фронт принесе грозові дощі. Стовпчики температура в регіоні вночі опустяться до 12−18 тепла, вдень 20−26 вище за нуль. «У період з 22 по 25 серпня українські термометри показуватимуть: ночами 17−23 тепла, а вдень вони досягнуть 28−34 градуси» , — зазначила Наталя Голеня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в серпні Україну накриє потужна магнітна буря.

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