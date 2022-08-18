Як самостійно розрахувати розмір своєї пенсії у майбутньому: відеоінструкція від ПФУ

Пенсійний фонд України має інструмент, який допоможе майбутнім пенсіонерам підрахувати, на які суми вони можуть розраховувати після виходу на заслужений відпочинок. Він називається «Пенсійний калькулятор». Ним можуть скористатися українці, які офіційно працевлаштовані та за яких роботодавець сплачує всі необхідні внески. Таким чином вони набувають страховий стаж, необхідний при виході на пенсію. Від нього, зокрема, залежить, чи зможе людина вийти на пенсію у 60 років, чи їй доведеться працювати до 63-х чи 65-ти років, а також розмір майбутньої пенсії.

Щоб скористатися інструментом, спочатку потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/), який розробив відеоінструкцію для майбутніх пенсіонерів.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада внесла зміни до закону «Про загальнообов'язкове державне страхування». Тепер при розрахунку пенсій не враховуватимуть розмір зарплати, яка виплачувалася людям під час дії воєнного стану. Через війну розмір виплат значно знизився, тому рішення ВР має позитивно вплинути на розмір майбутньої пенсії, оскільки за її розрахунку використовується єдина формула.

Українцям пенсія може бути призначена автоматично, якщо у Держреєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування є повна інформація про набутий ними страховий стаж.

Фото Pixabay

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram