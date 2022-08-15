Правила розрахунку пенсій перепишуть: які зарплати не враховуватимуть

Депутати ВР, які підтримали продовження військового стану в Україні, також внесли зміни до закону «Про загальнообов'язкове державне страхування».

Як повідомив у соцмережі народний депутат Олексій Гончаренко, відповідно до закону при розрахунку розміру пенсій не враховуватимуть розмір зарплати, яка виплачувалася під час дії воєнного стану.

Депутат пояснив, що через війну розмір зарплат (особливо у працівників бюджетної сфери) значно знизився, тому рішення ВР має позитивно вплинути на розмір майбутньої пенсії, оскільки при її розрахунку використовується єдина формула.

Водночас страховий стаж під час воєнного стану враховувати продовжать.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді роз'яснили, які доплати та пенсійні пільги належать учасникам бойових дій. А в Кабінеті Міністрів вирішили не відмовлятися від щорічного індексування пенсій, яке закріплене законодавчо.

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