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Деяким українцям будуть призначати пенсію автоматично: названо умову

16:15 12 серпня 2022
пенсіонери

Українцям, які досягли пенсійного віку, пенсія може бути призначена автоматично. Для цього потрібно, щоб у Держреєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування була повна інформація про наявність придбаного майбутнім пенсіонером страхового стажу. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Якщо така інформація є, після досягнення людиною пенсійного віку, пенсію буде призначено автоматично без звернення до органів ПФУ.

Якщо певної інформації про страховий стаж не вистачає, за призначенням пенсії можна звернутися дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

У такому разі можна надати додаткову інформацію про страховий стаж, перевірити дані, внесені страхувальниками, та у разі потреби виправити неточності.

Зробити це можна у розділі «Популярні послуги» — «Анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком» у лівому меню сайту.

Нагадаємо, у 2022 році вийти на пенсію за віком можуть особи, яким виповнилося 60 років за наявності страхового стажу не менше 29 років.

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