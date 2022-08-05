Все вже прописано: у Кабміні відповіли, чи мають намір підвищувати пенсійний вік

У зв'язку з тим, що багато українців втомилися від постійної зміни пенсійного законодавства, велика кількість громадян цікавляться тим, чи не збирається уряд зробити черговий «сюрприз» у вигляді підвищення пенсійного віку тощо.

Ситуацію прояснила голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

«Ми не підвищуватимемо його. Все підвищення вже прописано до 2028 року, воно й так відбувається, але не вік, а стаж. Залежно від того, який у людини страховий стаж, вона й може вийти на пенсію», — сказала вона в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, що зараз в Україні вік виходу на пенсію визначає тривалість набутого страхового стажу.

До 2028 року тривалість страхового стажу, що дає право вийти на пенсію за віком, щороку зростає на один рік. Його необхідна тривалість визначається на дату досягнення віку та не залежить від визначеної законом тривалості на час звернення за призначенням пенсії (це дозволяє доопрацювати необхідний стаж).

Так, після досягнення віку 60 років можуть вийти на пенсію чоловіки і жінки:

у 2022 році — за наявності страхового стажу не менше 29 років;

у 2023 — не менше 30 років стажу, і відповідно +1 рік щорічно;

у 2028 — не менше 35 років стажу.

По досягненню віку у 63 роки можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки:

у 2022 році за страхового стажу від 19 до 29 років;

у 2023 — від 20 до 30 років стажу, і відповідно +1 рік щорічно;

у 2028 — від 25 до 35 років стажу.

Після досягнення 65 років можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки за страхового стажу не менше 15 років.

Також Оксана Жолнович прокоментувала свою ініціативу щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків. Міністр висловила упевненість, що люди до неї приєднаються.

«Багато тих, хто перемістився тимчасово за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їм страховий стаж не йде. Тому вони можуть сплатити такий внесок із їхніх доходів за кордоном, особливо якщо вони там працюють, щоб продовжити свій страховий стаж і вчасно після повернення вийти на пенсію. Також є сім'ї, де не всі члени сім'ї працюють, і вони мають проблему при виході на пенсію. Чому ж чоловік і дружина не можуть між собою домовитися, щоб той, хто працює, платив за іншого ЄСВ, щоб подружжя мало свою власну пенсію без жодних вимог, досягаючи пенсійного віку?» — запитала Жолнович.

В принципі, з чиновницею не можна не погодитись.

Нагадаємо, раніше міністр вказала на ризики, пов'язані з окупацією частини території України, адже громадяни, які там живуть, теж не платять ЄСВ ні в якому вигляді.

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