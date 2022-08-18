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Україна

Жертвами обстрілу харківської Салтівки стали 12 людей, розбір завалів триває, — ДСНС

16:50 18 серпня 2022
завали

Внаслідок вчорашньої ракетної атаки рашистів на Харків впав триповерховий житловий будинок на Салтівці. Загинуло 12 мирних жителів, багато з яких люди з обмеженими можливостями, повідомили у ДСНС.

Станом на 15:00 18 серпня рятувальники продовжують розбирати завали та шукати загиблих.

Нагадаємо, 17 серпня близько 10 години вечора російська ракета потрапила у будинок в Салтівському районі Харкова. Внаслідок вибуху сталися масштабні руйнування та пожежа на площі 600 кв.м.

У ході рятувальної операції вдалося врятувати 4 людей. Усі вони отримали різну тяжкість травм. Загалом травми отримали 20 осіб.

19 серпня у Харкові оголошено Днем жалоби.

«Найтрагічніші ніч та ранок у місті Харкові за всю історію війни, і ми прийняли рішення: завтра у місті Харкові буде оголошено жалобу за всіма загиблими людьми», — повідомив міський голова Ігор Терехов.

Керівник Харківської ОВА Олег Синегубов назвав минулої ночі однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Окрім трагедії на Салтівці, є троє загиблих у Слобідському районі.

Було завдано ракетного удару і по місту Красноград. Зруйновано житлові будинки, понад 10 будинків пошкоджено. 2 мирні людини загинули, 2 отримали поранення, серед них дитина 12 років.

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