Зросла кількість жертв ранкового обстрілу гуртожитку у Харкові (фото)

У Харкові, де рашисти ракетними ударами зруйнували будівлю гуртожитку у Слобідському районі, рятувальники під час розбору завалів знайшли ще два тіла. На цей час відомо вже про трьох загиблих, повідомили у ДСНС.

За попередніми даними, серед загиблих одна дитина — 11-річний хлопчик. 8 людей вдалося врятувати з-під уламків будівлі, у тому числі 2 дитини.

Українська легкоатлетка Катерина Табашник повідомила у соцмережі, що серед загиблих у гуртожитку Харкова була її мати.

«Мамо, я тебе дуже люблю. Російський світ забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому та всього мого життя. Як я вас ненавиджу», — написала Табашник.

Крім того, російські ракети знищили Харківський палац культури «Залізничник», повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

Будівлю було збудовано 90 років тому. Це пам'ятка архітектури у стилі конструктивізму. За словами Камишина, до війни у ньому працювали численні дитячі гуртки.

«Я вже звик до ударів по залізниці. Так починається мій ранок з моніторингу обстріляних залізничних об'єктів. Але бити по Палацу культури — це особливий цинізм. Дякувати Богу, серед залізничників постраждалих сьогодні немає. Значить, будемо жити! А інфраструктуру відбудуємо», — пише голова «УЗ».

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав минулу ніч однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми.

Він нагадав, що близько 10 години вечора російська ракета потрапила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Загинуло 7 людей, 17 поранено, зокрема 11-річна дитина.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще 8 ракет з Білгорода у напрямку Харківщини. Зафіксовано влучення ракет у Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджено будинки, об'єкти інфраструктури, почалися пожежі.

У Слобідському районі 3 особи загинули, 18 отримали поранення, у тому числі 2 дитини.

Також сьогодні близько 4 ранку ворог завдав ракетного удару по Краснограду. Зруйновано житлові будинки, понад 10 будинків пошкоджено. 2 мирні людини загинули, 2 отримали поранення, серед них дитина 12 років.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 військовослужбовців росії. За добу також знищено 17 артилерійських систем. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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