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Спорт

Український стронгмен-чемпіон установив неймовірний рекорд на престижному турнірі (відео)

9:43 19 серпня 2022
Олексій Новіков

Стронгмен із Києва Олексій Новіков, який став найсильнішою людиною Європи та успішно захистив звання найсильнішої людини планети, установив світовий рекорд на турнірі силачів, що проходить у Лавленді (штат Огайо, США).

Наш співвітчизник у вправі на станову тягу Hummer Tire (вісім шин на спеціально виготовленій штанзі) підняв вагу 549 кг, перевершивши попереднє досягнення, встановлене канадцем Жаном-Франсуа Кароном, на чотири кілограми.

«Плюс 1 світовий рекорд», — скромно підписав під розміщеним у Instagram відео свого досягнення український спортсмен.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стронгмен Олексій Новіков переказав 100 тисяч доларів на потреби української армії.

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