Український стронгмен-чемпіон установив неймовірний рекорд на престижному турнірі (відео)

Стронгмен із Києва Олексій Новіков, який став найсильнішою людиною Європи та успішно захистив звання найсильнішої людини планети, установив світовий рекорд на турнірі силачів, що проходить у Лавленді (штат Огайо, США).

Наш співвітчизник у вправі на станову тягу Hummer Tire (вісім шин на спеціально виготовленій штанзі) підняв вагу 549 кг, перевершивши попереднє досягнення, встановлене канадцем Жаном-Франсуа Кароном, на чотири кілограми.

«Плюс 1 світовий рекорд», — скромно підписав під розміщеним у Instagram відео свого досягнення український спортсмен.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стронгмен Олексій Новіков переказав 100 тисяч доларів на потреби української армії.

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