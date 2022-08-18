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Джорджіо Армані довелося тікати на яхті від лісової пожежі

23:57 18 серпня 2022
Джорджіо Армані

Легендарному італійському модельєру Джорджіо Армані довелося разом з його гостями тікати на яхті від лісової пожежі. Це сталося 16 серпня. Як повідомляє агентство ANSA, 88-річний дизайнер і близько 30 людей знаходилися на розкішній віллі на невеликому острові Пантелерія, який розташований за 100 км на південний захід від Сицилії.

Лісова пожежа почалася несподівано. Полум'я швидко підступило до будинку Армані. Часу на роздуми не було. Всі, хто був на віллі, кинулися на яхту і на ній відпливли від берега якнайдалі. Човен залишався у бухті.

Пожежа підійшла впритул до вілли Армані

Якимсь дивом вілла вціліла. Пожежу на острові вдалося загасити за добу. Як повідомив місцевий мер Вінченцо Кампо, допомогли два спеціальні канадські літаки. Їх надіслав на допомогу Італії уряд Джастіна Трюдо.

Окрім Армані та його гостей рятуватися втечею довелося також колишньому футболістові Марко Тарделлі та популярній в Італії телеведучій Франчесці Барра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що південь Європи серйозно постраждав цього літа від найсильніших лісових пожеж. У більшості випадків вони спричинені аномальною посухою.

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