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Події

Завдав понад 250 ударів ножем: під Дніпром чоловік убив рідну матір

15:32 19 серпня 2022
руки

На Дніпропетровщині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство матері. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Суд першої інстанції засудив мешканця Дніпра за навмисне вбивство з особливою жорстокістю до 15 років позбавлення волі. Прокуратура цей вирок оскаржила.

У ході судового розгляду було встановлено, що у липні 2019 року 24-річний раніше засуджений чоловік під час скандалу з власною матір'ю завдав їй ножем понад 250 поранень. Від одержаних травм жінка померла на місці.

Обвинувачений своєї провини не визнав.
На цей час вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, співробітники СБУ виявили у Києві зрадницю, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці. За вчинене жінці загрожує довічне ув'язнення.

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