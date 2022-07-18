Збирала координати об'єктів для ракетних ударів ворога: у Києві викрили коригувальницю вогню

Співробітники СБУ, у лавах яких є ворожі агенти, виявили у Києві зрадницю, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці. Про це повідомили у спецслужбі.

60-річна громадянка України збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об'єктів критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктів у столиці та області.

Окупанти планували використовувати ці дані для подальших ракетних ударів, або ж диверсійних заходів у Києві.

Зрадниця отримувала завдання від своїх кураторів з росії та передавала їм фотографії та геолокації військових об'єктів. Для цього використовувала програми-месенджери, повідомили у СБУ.

Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон, комп'ютерну техніку, флеш-носії, записники, сім-картки та банківські картки.

За вчинене жінці загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, після ракетного удару по Вінниці, який забрав життя понад 24 людей, у місті затримали кілька десятків мешканців. Їх перевіряють на причетність до коригування обстрілу.

Фото СБУ

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