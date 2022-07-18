Збирала координати об'єктів для ракетних ударів ворога: у Києві викрили коригувальницю вогню
Співробітники СБУ, у лавах яких є ворожі агенти, виявили у Києві зрадницю, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці. Про це повідомили у спецслужбі.
60-річна громадянка України збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об'єктів критичної інфраструктури, цивільних та військових об'єктів у столиці та області.
Окупанти планували використовувати ці дані для подальших ракетних ударів, або ж диверсійних заходів у Києві.
Зрадниця отримувала завдання від своїх кураторів з росії та передавала їм фотографії та геолокації військових об'єктів. Для цього використовувала програми-месенджери, повідомили у СБУ.
Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон, комп'ютерну техніку, флеш-носії, записники, сім-картки та банківські картки.
За вчинене жінці загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, після ракетного удару по Вінниці, який забрав життя понад 24 людей, у місті затримали кілька десятків мешканців. Їх перевіряють на причетність до коригування обстрілу.
Фото СБУ1288
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