На Харківщині сталася аварія на залізниці: які потяги затримуються
На Харківщині сталася катастрофа на залізниці — на дільниці Огульці — Ков'яги з рейок зійшли кілька вагонів вантажного поїзда. Як повідомили в «Укрзалізниці», через аварію станом на 15:00 затримувався рух як мінімум трьох поїздів:
- № 2 Івано-Франківськ — Харків: час затримки складає 35 хвилин;
- № 45 Харків — Ужгород: 30 хвилин;
- № 723 Харків — Київ: 20 хвилин.
Орієнтовний час затримки поїздів №№ 723 та 45 на шляху до ст. Полтава-Київська більший — 4 години.
Пасажирів просять зберігати спокій і слідкувати за затримками на сайті перевізника.
А тим часом в рф регулярно сходять з рельсів поїзди з боєприпасами, які було призначено для загарбників в Україні.1386
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