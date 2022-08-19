На Харківщині сталася аварія на залізниці: які потяги затримуються

На Харківщині сталася катастрофа на залізниці — на дільниці Огульці — Ков'яги з рейок зійшли кілька вагонів вантажного поїзда. Як повідомили в «Укрзалізниці», через аварію станом на 15:00 затримувався рух як мінімум трьох поїздів:

№ 2 Івано-Франківськ — Харків: час затримки складає 35 хвилин;

№ 45 Харків — Ужгород: 30 хвилин;

№ 723 Харків — Київ: 20 хвилин.

Орієнтовний час затримки поїздів №№ 723 та 45 на шляху до ст. Полтава-Київська більший — 4 години.

Пасажирів просять зберігати спокій і слідкувати за затримками на сайті перевізника.

А тим часом в рф регулярно сходять з рельсів поїзди з боєприпасами, які було призначено для загарбників в Україні.

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