Фізособ-підприємців зобов'язали приймати безготівкові платежі: названі терміни

З 1 січня 2023 року набувають чинності нові правила розрахунків для торговців, які працюють у великих населених пунктах (з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб). Це передбачено постановою Кабінету Міністрів щодо встановлення строків для торговців, які мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за товари чи послуги.

Відповідний документ набув чинності з 17 серпня, зазначає UBR.

Відповідно до нього на другому етапі (з 1 січня 2024 року) забезпечити прийом платіжних карток клієнтів має бізнес у населених пунктах з чисельністю населення від 5000 до 25 тисяч осіб, на третьому (з 1 січня 2025 року) — бізнес у населених пунктах з чисельністю населення менше 5000 чоловік.

Останніми (з 1 січня 2026 року) новації торкнуться ФОП-платників єдиного податку першої групи, торгових автоматів, виїзної торгівлі та продажу власноручно вирощеної чи відгодованої продукції.

Нагадаємо, ще на початку березня найбільші українські банки — «Ощадбанк», «ПриватБанк» та «Райффайзен Банк» оголосили про спільну ініціативу щодо екстреної підтримки вітчизняного ринку безготівкових розрахунків в умовах воєнного стану.



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