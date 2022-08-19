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«Де посмішка, очі, шевелюра?»: популярний виконавець 90-х Дмитро Маліков шокував шанувальниць своїм виглядом

19:02 19 серпня 2022
Маліков з дружиною

Приємний тембр голосу, гарне обличчя та розкішне волосся — все це протягом багатьох років було візитною карткою співака Дмитра Малікова. На жаль, тепер його навряд чи покличуть рекламувати засоби догляду за волоссям.

Красень з модельною зовнішністю — саме таким виконавцем хіта «Ти не ховай посмішку» завжди пам'ятатимуть шанувальники — дівчатка та хлопчики 90-х років минулого століття.

На жаль, останнім часом із зовнішністю артиста стали відбуватися не найприємніші метаморфози. Обличчя, що трохи змарніло, і помітно поріділа рослинність на голові зірки постійно стають об'єктами обговорення у соцмережах. І все ж попри деякі зміни у вигляді, артист продовжує дуже ретельно за собою стежити.

Проте останній пост співака в Instagram шокував навіть найвідданіших його шанувальниць.

У своєму особистому мікроблозі Дмитро похвалився кадром, на якому постав без волосся… Так, раптова зміна іміджу шокувала передплатників. Частина фоловерів й зовсім не впізнали улюбленця, який перевтілився в непомітного немолодого чоловіка.


«Де лукавий погляд, де усмішка, де очі, де шевелюра. Ну звісно, не ви»; «Так відразу і не впізнати»; «І не впізнати (сховавши волосся, ми реально перевтілюємося, що самим себе не впізнати)»; «Гарне маскування. Волосся не постраждало? Сподіваюся, у хвіст зібрав?» — висловилися коментатори.

Звісно, Дмитро сам винен: побачивши його, дівчатка та хлопчики 90-х ще раз відчули, що й самі вже далеко не підлітки… Навіщо ж було розчаровувати?

Тому вся надія на те, що Дмитро знову відростить шевелюру й поверне шанувальницям віру в те, що хоча він залишається молодим та привабливим.

Нагадаємо, 52-річний Маліков нещодавно знову став батьком. Його молодшому синові 4 роки. Дитину народила сурогатна мати. Старшій доньці Стефанії вже 22. Вона студентка МДІМВ.

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«Де посмішка, очі, шевелюра?»: популярний виконавець 90-х Дмитро Маліков шокував шанувальниць своїм виглядом

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