Зірка серіалу «Кухня» підтримала Україну після 13 років життя у росії

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну багато артистів прийняли для себе рішення — більше не брати участі в російських проєктах та не зніматися у російських фільмах.

Донька знаменитого українського футболіста Олега Кузнєцова, актриса Катерина Кузнєцова, яку український глядач знає по серіалу «Кухня», також засудила російську агресію та відкрито говорить про геноцид українців, пише «Телеграф».

Останні 13 років Катерина жила й знімалася у кіно в росії, її цивільний чоловік — громадянин росії.



Кузнєцова не відмовлялася від громадянства України. Після 2014 року вона не брала участі у зйомках на території анексованого Криму. Не погоджувалась на роботу в одному кадрі з акторами, які яро виступають проти України, наприклад, з Іваном Охлобистіним.



За словами Катерини, переїхав до росії, вона хотіла отримати акторський досвід та стати справжньою зіркою. Тому працювала у російській кіноіндустрії, де більше можливостей.



Дівчина зазначила, що після анексії Криму та війни на Донбасі вона не відразу зрозуміла всю серйозність того, що відбувається в Україні. Продовжувала працювати, виконувати контракти.

Повномасштабна війна розплющила їй очі. Батьки та бабуся залишилися у Києві. Катерина дуже переживала за них. Одночасно сталося розуміння: хто — друг, а хто — ворог.



За словами актриси, вона перестала спілкуватися з кумою та друзями, які підтримують путіна або вважають, що «все не так однозначно».

Визнала, що у менталітеті росіян та українців відчувається велика різниця.



Відмовилася зніматися у продовженні одного російського серіалу. Повертатися до росії не має наміру. Поки що не знає, як розвиватиметься її кар'єра, але хоче зробити все можливе для того, щоб про українське кіно дізналися.



Катерину у всьому підтримує її цивільний чоловік Максим Аплін. Він бізнесмен, власник серф-школи на Шрі-Ланці. Разом пара вже п'ять років. Мешкають на острові Тенеріфе. Максим, хоч і має російське громадянство, не хоче жити в росії, ще раніше думав про еміграцію, оскільки в рф не почувається вільним.

Катерина вірить у перемогу України, а росіян закликає «розплющити очі».



Зазначимо, у росії Кузнєцова знімалася в проєктах «Найкращий фільм 3-ДЕ», «Швидше, ніж кролики», «Королева бандитів», «Війна статі», «Знахар», «Родком», «Ангели середньої смуги», «Анка з Молдаванки».

В Україні вона брала участь у таких проєктах, як «Серцю не накажеш», «Рідні люди», «Тільки кохання», «Відчайдушний домогосподар», «Скажене весілля-2», «Відображення зірки».

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва, яка довгі роки працювала у росії, після початку повномасштабної війни вирішила більше не повертатися до туди.

Наприкінці березня Брежнєва разом з чоловіком та продюсером Костянтином Меладзе виїхали до Італії, де акторка займається волонтерством.



Софія Ротару, у якої в росії багато шанувальників, після початку російського вторгнення в Україну уникала публічних обговорень війни. Але по постах у соцмережах видно, кого підтримує співачка. Так, 28 лютого зірка опублікувала синьо-жовтий прапор та написала, що молиться за мир.

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