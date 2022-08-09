Аномальна посуха осушує річки по всій Європі

Цьогорічне спекотне літо може призвести до екологічної катастрофи в Європі. У низці країн оголилися річища і пересохли озера. Це призводить до нестачі води та змушує владу вводити жорсткі обмеження на її споживання.

Безжальне сонце спалило у Великій Британії багато парків і полів. Сполучене Королівство зіткнулося з найпосушливішим липнем за останні 80 років. Влада забороняє курити в парках та скверах, а також влаштовувати барбекю. Це може спричинити масштабні пожежі.

Відомі лондонські газони втратили зелений колір. У британській столиці запроваджено тимчасову заборону на поливання зі шлангів.

Вперше в історії пересох одна з приток Темзи. Також оголилися річища ще кількох британських річок.

У Нідерландах рівень річки Ваал впав до рекордно низької позначки. Особливо погані справи у цієї притоки Рейну у місті Наймеген. Все це негативно позначається на водних перевезеннях вантажів та пасажирів між Роттердамом та портами Німеччини.

Цілі ділянки річки Ейссел стали настільки вузькими, що судна тепер можуть проходити там лише по одному, а не на зустрічних курсах, як завжди. І то це вдається їм насилу.

Ще одна проблема — буйне цвітіння отруйних водоростей у річках Маас та Ваал. Місцевим мешканцям наполегливо рекомендували не купатися самим та не пускати у воду собак.

Вода пішла, і на дні річищ знаходять велосипеди, автомобільні шини та інше сміття у великих кількостях.

Фермери у південній частині Іспанії б'ють на сполох. Водосховища у басейні Гвадалквівіра — однієї з найдовших рік королівства — зараз заповнені лише на чверть. Бракує води для поливу оливкових гаїв та полів авокадо. Це може призвести до різкого зниження врожаю цих культур та зростання цін на них у всій Європі.

В Італії обміліла річка По. «ФАКТИ» вже повідомляли про те, до чого це призвело. У неділю, 7 серпня, місцевий рибалка виявив на пересохлій ділянці річища бомбу, що не розірвалася, вагою пів тонни часів Другої світової війни. Саперам довелося підірвати її прямо на місці.

Понад 100 муніципалітетів у Франції відчувають гострий дефіцит питної води. Її доводиться доставляти вантажівками. У багатьох комунах запроваджено обмеження на полив садів та полів для гольфу. Не працюють автомийки, пересохли фонтани.

Фермери у Бретані скаржаться, що їм не вистачає води, щоб напувати худобу. Доводиться їздити по воду в гори, що значно збільшує витрати.

Посуха губить урожай у Словенії. Міністерство сільського господарства республіки дало невтішний прогноз. Після такого літа буде добре, якщо вдасться зібрати хоча б половину врожаю кукурудзи від звичайного обсягу. Різко знизиться також урожай гарбуза, картоплі, винограду та хмелю.

124

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram